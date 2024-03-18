Генцел забил 1-й гол за «Каролину». У него 5 очков и победный буллит в 4 играх после обмена из «Питтсбурга»

Форвард «Харрикейнс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:2). В активе 29-летнего нападающего стало 5 (1+4) баллов в 4 играх после обмена из «Питтсбурга» при полезности «+4».
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