«Восстановление займет годы»: эксперты оценили уроки экологической катастрофы в Черном море

Прошло уже больше месяца со дня крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Чем большую огласку принимает эта трагедия, тем больше возникает неудобных вопросов «почему?»… Масштаб катастрофы связан с целой цепочкой неправильных решений.