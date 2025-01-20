«Восстановление займет годы»: эксперты оценили уроки экологической катастрофы в Черном море

Прошло уже больше месяца со дня крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Чем большую огласку принимает эта трагедия, тем больше возникает неудобных вопросов «почему?»… Масштаб катастрофы связан с целой цепочкой неправильных решений.
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