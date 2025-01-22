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Подозрения в пластике: фото молодой Зепюр Брутян разожгли дискуссии в Сети

Подозрения в пластике: фото молодой Зепюр Брутян разожгли дискуссии в Сети

В центре внимания оказалась актриса Зепюр Брутян, супруга известного актера Павла Прилучного. Все началось с того, что в Сети появились фотографии Брутян в подростковом возрасте, которые вызвали бурную реакцию среди подписчиков и пользователей интернета.

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