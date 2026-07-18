ЦАХАЛ не наказал никого по 57 делам о гибели палестинцев и ливанцев

Изра­иль­ская армия ини­ци­и­ро­ва­ла 57 уго­лов­ных рас­сле­до­ва­ний по фак­там гибе­ли пале­стин­ских и ливан­ских заклю­чён­ных, нахо­див­ших­ся под воен­ной стра­жей, одна­ко ни одно из них не завер­ши­лось обви­ни­тель­ным заклю­че­ни­ем.