ЦАХАЛ не наказал никого по 57 делам о гибели палестинцев и ливанцев

Израильская армия инициировала 57 уголовных расследований по фактам гибели палестинских и ливанских заключённых, находившихся под военной стражей, однако ни одно из них не завершилось обвинительным заключением.
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