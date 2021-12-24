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Представителей органов местного самоуправления Симферопольского района отметили наградами

Представителей органов местного самоуправления Симферопольского района отметили наградами

23 декабря первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс поздравил представителей органов власти городов и районов Крыма с наступающими праздниками и вручил почетные грамоты, благодарности Общероссийского конгресса муниципальных образований за существенный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и профессионализм, а также Почетные знаки Координационного совета регионов Юга России за заслуги в развитии местного самоуправления.

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