Представителей органов местного самоуправления Симферопольского района отметили наградами

23 декабря первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс поздравил представителей органов власти городов и районов Крыма с наступающими праздниками и вручил почетные грамоты, благодарности Общероссийского конгресса муниципальных образований за существенный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и профессионализм, а также Почетные знаки Координационного совета регионов Юга России за заслуги в развитии местного самоуправления.