Петербуржцев зовут на Музыкальный салон в Особняке Кшесинской

Русские Музыкальные Сезоны приглашают на Музыкальный салон в Особняке Кшесинской. В атмосфере светского салона прозвучит классическая музыка, созвучная художественному миру Бенуа: от образов до изысканной театральности и мотивов, вдохновленных его творчеством.