❗️Экс-президент Украины Леонид Кравчук готов был пожертвовать не только Крымом, чтобы получить западноукраинскую независимость Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
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❗️Экс-президент Украины Леонид Кравчук готов был пожертвовать не только Крымом, чтобы получить западноукраинскую независимость Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.