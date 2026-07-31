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Царьград

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Астролог прогнозирует резкие перемены в августе для Путина и Трампа

Астролог прогнозирует резкие перемены в августе для Путина и Трампа

Август 2026 года станет переломным из-за уникального соединения планет и солнечного затмения. Астролог Зараев прогнозирует изменения в политике, особенно для Путина и Трампа, экономические кризисы и охлаждение Европы к поддержке Украины.

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