Как нейросети вышли за пределы лабораторий и почему это меняет правила игры

Еще недавно искусственный интеллект воспринимался большинством людей как удобный цифровой помощник: инструмент для поиска информации, создания текстов, написания программного кода, анализа документов и автоматизации повседневных задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии