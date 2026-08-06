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Как нейросети вышли за пределы лабораторий и почему это меняет правила игры

Как нейросети вышли за пределы лабораторий и почему это меняет правила игры

Еще недавно искусственный интеллект воспринимался большинством людей как удобный цифровой помощник: инструмент для поиска информации, создания текстов, написания программного кода, анализа документов и автоматизации повседневных задач.

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