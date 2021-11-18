Знаки Зодиака с самой сильной интуицией

Интуиция — это наш внутренний голос, шестое чувство, то, что, безусловно, живет в каждом, но у кого-то интуиция развита настолько, что помогает избегать существенных проблем, предупреждает и помогает, а у кого-то молчит, лишь изредка подсказывая.