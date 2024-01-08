Владелец «Пятёрочки» объяснил отсутствие курицы задержками поставок из-за морозов

В ближайшее время ситуация должна нормализоваться. Российская розничная компания X5 Group, управляющая сетями супермаркетов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объяснила задержки поставок охлажденной птицы в нескольких российских регионах.
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