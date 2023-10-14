Беллингем и Винисиус названы самыми дорогими игроками чемпионата Испании, Захарян занял 71-е место

Сайт Transfermarkt опубликовал обновленные данные о трансферной стоимости футболистов Ла Лиги. Первое место делят два игрока «Реала» — бразилец Винисиус Жуниор и англичанин Джуд Беллингем, которых оценили в 150 миллионов евро.
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