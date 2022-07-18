"Известия": союз потребителей РФ предлагает производителям выкупить неисправные иномарки

Российский союз потребителей на фоне недопоставок автозапчастей направил письмо в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) с предложением выкупать неисправные иномарки по рыночной цене на момент возврата, пишут "Известия", ссылаясь на письмо в АЕБ.