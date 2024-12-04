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Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

Американский бизнесмен Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее. Президент Юн Сок Ёль оказался под угрозой импичмента или обвинений в госизмене, а кабинет министров в полном составе намерен уйти в отставку.

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