Американский бизнесмен Илон Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее. Президент Юн Сок Ёль оказался под угрозой импичмента или обвинений в госизмене, а кабинет министров в полном составе намерен уйти в отставку.
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