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Царьград

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Ученый Тихоцкий: внутреннее ядро земли не остановится к 2040 году

Ученый Тихоцкий: внутреннее ядро земли не остановится к 2040 году

Эксперт отметил, что к 2040 году вращение внутреннего ядра будет совпадать с мантией.Ядро нашей планеты не остановится к 2040 году, а будет вращаться синхронно с Землёй.

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