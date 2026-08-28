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Удары по НПП «Большевик»: число воздушных тревог в Киеве за сутки побило рекорд

Удары по НПП «Большевик»: число воздушных тревог в Киеве за сутки побило рекорд

В ночное время суток 28 августа российские средства огневого поражения атаковали объекты в Киеве и области.

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