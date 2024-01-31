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В Херсонской области агентка СБУ сама сдалась ФСБ

В Херсонской области агентка СБУ сама сдалась ФСБ

Жительница Херсонской области заявила, что она агент СБУ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области, женщину завербовали летом 2022 года в Николаеве и отправили в Херсон.

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