Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года

Иркутск, 23 октября. Правительство России выделит порядка 79 миллионов рублей Минстрою, который обеспечит выплаты жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнений в 2019 году, сообщается на официальном портале правовой информации.
Иркутск, 23 октября. Правительство России выделит порядка 79 миллионов рублей Минстрою, который обеспечит выплаты жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнений в 2019 году, сообщается на официальном портале правовой информации.
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