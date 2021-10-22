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Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года

Жителям Иркутской области выплатят компенсацию за ущерб от наводнения 2019 года

Иркутск, 23 октября. Правительство России выделит порядка 79 миллионов рублей Минстрою, который обеспечит выплаты жителям Иркутской области, пострадавшим в результате наводнений в 2019 году, сообщается на официальном портале правовой информации.

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