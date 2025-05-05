Арсен Венгер предложил лишить победителя Лиги Европы места в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост директора по глобальному развитию футбола в ФИФА, выразил сомнение в целесообразности автоматического попадания победителя Лиги Европы в Лигу чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии