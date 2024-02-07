Посол в КНДР Мацегора: США могут решиться на военную авантюру на Дальнем Востоке

Соединенные Штаты могут решиться на военную авантюру на Дальнем Востоке. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Александр Мацегора, глава дипломатической миссии Российской Федерации в КНДР.
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