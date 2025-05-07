Военные связисты поздравили в Луганске ветеранов ВОВ с юбилеем Победы

Минобороны РФ Военные соединения связи группировки войск "Центр" провели адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и блокадников Ленинграда, которые живут в Луганске, с наступающей 80-й годовщиной Победы советского народа над фашисткой Германией.
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