НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

«Мисырга 25 көнгә!»: Госмановлардан «кайнар юллама» табу һәм бюджетлы ял итү серләре

«Мисырга 25 көнгә!»: Госмановлардан «кайнар юллама» табу һәм бюджетлы ял итү серләре

Чаллыда яшәүче Госмановлар гаиләсе Мисырдагы 4 йолдызлы кунакханәдә 25 көн ял итеп кайткан. Һәм, нибары, 240 мең сумга! «Интертат» гаилә башлыгы Илдардан бюджетлы ял итү серләре турында сорашты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым