«Мисырга 25 көнгә!»: Госмановлардан «кайнар юллама» табу һәм бюджетлы ял итү серләре

Чаллыда яшәүче Госмановлар гаиләсе Мисырдагы 4 йолдызлы кунакханәдә 25 көн ял итеп кайткан. Һәм, нибары, 240 мең сумга! «Интертат» гаилә башлыгы Илдардан бюджетлы ял итү серләре турында сорашты.
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