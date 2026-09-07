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Франция рискует получить худший винный урожай за три десятилетия

Франция рискует получить худший винный урожай за три десятилетия

По прогнозу Минсельхоза Франции, в 2026 году выпуск вина составит 33,9 млн гектолитров — это на 6% ниже уровня прошлого года и на 17% уступает среднему значению за 2021-2025 годы.

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