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Царьград

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Традиции и запреты 3 октября: как привлечь достаток и удачу

Традиции и запреты 3 октября: как привлечь достаток и удачу

Православные верующие на Руси в этот день с утра направлялись в церковь всей семьей, обращаясь к святому с молитвами о здоровье и благополучии.

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