Житель Приморья предстанет перед судом за хранение наркотических средств в крупном размере

Следователем ОМВД России по Ханкайскому округу завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».