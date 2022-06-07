Житель Приморья предстанет перед судом за хранение наркотических средств в крупном размере

Следователем ОМВД России по Ханкайскому округу завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».
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