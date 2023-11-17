Врачи из Diabetes UK назвали три худших завтрака

Согласно экспертам в области медицины, завтрак играет важную роль в поддержании здоровья организма. Однако, из-за различных обстоятельств, многие люди сталкиваются с проблемой неправильного и плохого завтрака.
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