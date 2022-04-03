Кива назвал главную проблему ВСУ

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале высказался о проблемах ВСУ. «Фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ сегодняшнего противостояния, особенно на Востоке Украины.