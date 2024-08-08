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НКО могут поручить вести профилактику нарушений миграционных законов

НКО могут поручить вести профилактику нарушений миграционных законов

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Некоммерческим организациям (НКО) в России могут поручить проведение профилактической работы в области нарушений миграционного законодательства и противодействия нелегальной миграции.

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