НКО могут поручить вести профилактику нарушений миграционных законов

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Некоммерческим организациям (НКО) в России могут поручить проведение профилактической работы в области нарушений миграционного законодательства и противодействия нелегальной миграции.
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