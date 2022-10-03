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"Первый красавец и патриот". Кто на самом деле доведет Украину до развала

"Первый красавец и патриот". Кто на самом деле доведет Украину до развала

© AP Photo / Vadim Ghirda МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Между президентом Украины и руководством Генштаба возникли серьезные противоречия, сообщают местные СМИ.

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