Турагент Мельник рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой провокаций за рубежом

После сообщений о неприятных ситуациях и хамском отношении к российским туристам в отелях некоторых турецких курортов, издание "Вечерняя Москва" провело расследование, в каких странах путешественникам из РФ может быть небезопасно находиться.
После сообщений о неприятных ситуациях и хамском отношении к российским туристам в отелях некоторых турецких курортов, издание "Вечерняя Москва" провело расследование, в каких странах путешественникам из РФ может быть небезопасно находиться.
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