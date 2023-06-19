Banki.loans

404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Лучше было бы вообще не доводить до плена.RV: Военнослужащи...
  • Александр Макеев
    Укронацисты и иностранные нацисты пусть готовятся оборонять Харьков. А ЧВК Вагнер сам решит, как, где и чем неожиаднн...СМИ Украины заявл...
  • Александр Макеев
    Если улицы города Орехово напиЧканы вражеской военной техникой, значит надо утюжить эти улицы российскими снарядами, ...РИА Новости проин...

Турагент Мельник рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой провокаций за рубежом

Турагент Мельник рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой провокаций за рубежом

После сообщений о неприятных ситуациях и хамском отношении к российским туристам в отелях некоторых турецких курортов, издание "Вечерняя Москва" провело расследование, в каких странах путешественникам из РФ может быть небезопасно находиться.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх