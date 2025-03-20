Появились первые фотографии нового китайского аналога Volkswagen Jetta

Снимки и информацию о новинке опубликовал китайский Минпром. На фотографиях запечатлен Sagitar следующего поколения — под этим названием в КНР с 2019 года продается удлиненный аналог глобальной дорестайлинговой Jetta, а производит его совместное предприятие Volkswagen и FAW.