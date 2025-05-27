Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене объявила о приостановке карьеры. «Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.