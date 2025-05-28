Эксперт перечислил вред бесконтрольного информационного потока

Самая частая ошибка — резкий отказ от привычного потока информации.фото: pixabay.com/lukgehrБесконтрольное потребление информации влияет на психику и может вызвать тревожность, симптомы эмоционального выгорания, а также снизить концентрацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии