На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского

Призывы к организации нового Майдана наблюдаются на Украине на фоне решения Владимира Зеленского уволить министра обороны страны Михаила Федорова, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
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