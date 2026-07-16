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Аргументы и Факты

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На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского

На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского

Призывы к организации нового Майдана наблюдаются на Украине на фоне решения Владимира Зеленского уволить министра обороны страны Михаила Федорова, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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