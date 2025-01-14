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В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свое оборонное производство. Об заявили члены уходящей американской администрации Джо Байдена госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times.

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