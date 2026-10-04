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Воронежские новости

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Воронежские спортсменки выступают на международных соревнованиях по конкуру в Германии

Воронежские спортсменки выступают на международных соревнованиях по конкуру в Германии

В соревнованиях по конкуру CSI2* в Германии, где выступают российские спортсменки в нейтральном статусе, воронежская спортсменка Алиса Лыбань заняла 12-е место в маршруте с высотой препятствий до 120 см.

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