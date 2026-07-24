В ЦСКА появился свой Месси: уникальные навыки Кругового спасли Игдисамова

Шедевр!К первому матчу РПЛ против «Балтики» армейцы подошли на серии неудач в товарищеских матчах. ЦСКА стал единственной командой РПЛ, за все летние сборы не одержавшей ни одной победы (4 поражения, 3 ничьих).
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