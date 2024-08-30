НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

«Ростелеком» запустил новый образовательный онлайн-курс

«Ростелеком» запустил новый образовательный онлайн-курс

В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей» стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника Василия Поленова и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова и других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх