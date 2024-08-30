«Ростелеком» запустил новый образовательный онлайн-курс

В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей» стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника Василия Поленова и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова и других.