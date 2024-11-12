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Пятый канал

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В столице Абхазии начались беспорядки

В столице Абхазии начались беспорядки

В Абхазии начались беспорядки. Протестующие собрались в столице республики — Сухуме, некоторые из них начали также перекрывать движение на автотрассах рядом с городом.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Вся Абхазия на наших паспортах и с русскими деньгами, - сорос в действии!!
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16 час.
Игорь Васиков
Продажные соросята вышли на работу. А беззубая власть обоср..лась...
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8 час.
АК
Александр Кутуев
Украинский проект проваливается, теперь гребаные англосаксы пытаются еще хоть кого-нибудь натравить на Россию.
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7 час.

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