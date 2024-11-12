В Абхазии начались беспорядки. Протестующие собрались в столице республики — Сухуме, некоторые из них начали также перекрывать движение на автотрассах рядом с городом.
В столице Абхазии начались беспорядки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЛ
Нина Лубенкова
Вся Абхазия на наших паспортах и с русскими деньгами, - сорос в действии!!
Ответить
16 час.
Игорь Васиков
Продажные соросята вышли на работу. А беззубая власть обоср..лась...
Ответить
8 час.
АК
Александр Кутуев
Украинский проект проваливается, теперь гребаные англосаксы пытаются еще хоть кого-нибудь натравить на Россию.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии