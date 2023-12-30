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Автомобильная промышленность Ирана - Azar Motor Industrial Co или AMICO

Автомобильная промышленность Ирана - Azar Motor Industrial Co или AMICO

﻿﻿Всем привет, раз уж появились новости о количестве автомобилей, произведенных в Иране, давайте подробнее рассмотрим и познакомимся с каждым из иранских автопроизводителей, и начнем мы с Azar Motor Industrial Co или AMICO Azar Motor Industrial Co или AMICO (персидский: غروه صنعتی امیکو) — иранский производитель коммерческих автомобилей, основанный в 1989 году и расположенный в Джульфе недалеко от Тебриза.

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