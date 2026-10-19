😵 Отопительный сезон в Севастополе начнётся 24 октября Отопление запустят на этой неделе — соответствующее поручение дано на аппаратном совещании правительства города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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