Калле Рованпера заменит Себастьена Ожье на Ралли Польши

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolВосьмикратный чемпион мира по классическому ралли WRC Себастьен Ожье и его штурман Винсент Ландэ попали в больницу после аварии, которая произошла во время ознакомления с трассой накануне Ралли Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии