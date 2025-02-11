Оппозиция Молдавии потребовала отчета о полученной властями помощи от USAID

Отчет от предоставленных президенту Молдавии Майе Санду и правящей Партии действия и солидарности Агентством по международному развитию США (USAID) потребовала молдавская оппозиция, заявил 11 февраля член блока оппозиционных партий «Победа» Василий Боля в своем Telegram-канале.
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