В России оценили перспективы оснащения армии «Орешником»

Российская армия может быть в полном объеме обеспечена новыми ракетами «Орешник». Так перспективы оснащения Вооруженных сил (ВС) РФ этим видом оружия, как передает ТАСС, оценил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
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