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WSJ: Зеленский злоупотребил властью при подавлении оппозиции

WSJ: Зеленский злоупотребил властью при подавлении оппозиции

Добившийся успехов в комедии и занявший пост президента Украины Владимир Зеленский начал злоупотреблять полученной властью еще до начала противостояния с Россией, когда запретил вещание критикующих его телеканалов.

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