WSJ: Зеленский злоупотребил властью при подавлении оппозиции

Добившийся успехов в комедии и занявший пост президента Украины Владимир Зеленский начал злоупотреблять полученной властью еще до начала противостояния с Россией, когда запретил вещание критикующих его телеканалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии