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FiNE NEWS

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Джош Хартнетт снимается в новом триллере М. Найта Шьямалана

Джош Хартнетт снимается в новом триллере М. Найта Шьямалана

Джош Хартнетт («Операция «Фортуна») исполнит главную роль в новом фильме режиссера М. Найта Шьямалана «Хорошие оценки» (Good Grades) (возможно, название еще не окончательное, ранее проект был известен под именем «Ловушка»).

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