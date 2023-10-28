Джош Хартнетт снимается в новом триллере М. Найта Шьямалана

Джош Хартнетт («Операция «Фортуна») исполнит главную роль в новом фильме режиссера М. Найта Шьямалана «Хорошие оценки» (Good Grades) (возможно, название еще не окончательное, ранее проект был известен под именем «Ловушка»).
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