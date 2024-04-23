Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 125 подписчиков

Украинцам рассказали сказку о чудо-технологии, которая позволит воевать солдатам вдали от фронта

Украинцам рассказали сказку о чудо-технологии, которая позволит воевать солдатам вдали от фронта

На Украине планируют внедрить технологические решения, которые позволят бойцам ВСУ находиться вдали от линии фронта, ведя боевые действия дистанционно с помощью дронов, заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх