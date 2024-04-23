Украинцам рассказали сказку о чудо-технологии, которая позволит воевать солдатам вдали от фронта

На Украине планируют внедрить технологические решения, которые позволят бойцам ВСУ находиться вдали от линии фронта, ведя боевые действия дистанционно с помощью дронов, заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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