Болельщики «Нетс» освистали Джеймса Хардена после 7-й потери

Болельщики «Нетс» освистали Джеймса Хардена после 7-й потери

Болельщики «Бруклина» освистали звездного разыгрывающего команды Джеймса Хардена после того, как он совершил 7-ю потерю в начале четвертой четверти матча против «Финикса».

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