Посол России в Германии Сергей Нечаев утверждает, что безопасность Европы невозможна без России. Эрих Вад, экс-советник Ангелы Меркель, поддерживает, подчёркивая невозможность мира без участия России и одобряет отказ от вступления Украины в НАТО.