Российский посол: Без России безопасность Европы — научная фантастика

Посол России в Германии Сергей Нечаев утверждает, что безопасность Европы невозможна без России. Эрих Вад, экс-советник Ангелы Меркель, поддерживает, подчёркивая невозможность мира без участия России и одобряет отказ от вступления Украины в НАТО.
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