В Белом доме заявили, что немедленное прекращение огня выгодно Путину, но не Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 21 марта, заявил, что прекращение огня на Украине «прямо сейчас» выгодно только Владимиру Путину, – сообщает Sky News.