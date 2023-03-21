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В Белом доме заявили, что немедленное прекращение огня выгодно Путину, но не Украине

В Белом доме заявили, что немедленное прекращение огня выгодно Путину, но не Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 21 марта, заявил, что прекращение огня на Украине «прямо сейчас» выгодно только Владимиру Путину, – сообщает Sky News.

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